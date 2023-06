Nu ook onderzoek naar tweede leerkracht in school in Blankenberge: ‘Mogelijk grensoverschrijdend online gedrag’

Er loopt nu ook een onderzoek naar een tweede leerkracht in het Sint-Jozef Sint-Pieter in Blankenberge, de middelbare school waar de 27-jarige T.L. van ernstige zedenfeiten beschuldigd wordt. Ook die tweede leerkracht is ondertussen preventief geschorst. ‘Het betreft een personeelslid dat mogelijk grensoverschrijdend online gedrag vertoonde tegenover minderjarigen’, aldus directeur Rudi Boydens.

De bom barstte in het Sint-Jozef Sint-Pieter rond Hemelvaart: twee weken geleden raakte bekend dat een 27-jarige leerkracht uit Bredene verdacht wordt van ernstige zedenfeiten met minderjarige leerlingen, waarvan één meisje van 14 jaar. In totaal zou het om vier meisjes gaan. De aanhouding van T.L. werd vorige week dan ook met een maand verlengd.

Maar daar stopt het blijkbaar niet. De directie bevestigt dat er nog een onderzoek loopt naar een tweede leerkracht in dezelfde school. ‘Het betreft een personeelslid dat mogelijk grensoverschrijdend online gedrag vertoonde, tegenover minderjarigen. Dit lijkt zich te situeren in de privé-sfeer’, aldus directeur . Het zou dus niet om feiten met leerlingen gaan.

Volgens een welgeplaatste bron zou de man zich versproken hebben tegen iemand. ‘Dit is onverenigbaar met een opdracht op school. Op basis hiervan heeft het schoolbestuur reeds op 31 mei besloten om een nader onderzoek in te stellen en om het betrokken personeelslid preventief te schorsen als eerste stap van de interne tuchtprocedure’, klinkt het verder.

Onrustwekkend nieuws

Het nieuws betekent opnieuw zware imagoschade voor de school na de recente ontwikkelingen. ‘We beseffen dat dit opnieuw onrustwekkend nieuws kan zijn. Maar we vinden het van het grootste belang om open en transparant te zijn. Dit is een pijnlijk maar noodzakelijk proces voor onze school. Enkel zo kunnen we opnieuw ten volle zijn waar we voor staan: een warme school met degelijk en innovatief onderwijs.’

