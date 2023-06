Is Oekraïne nu zo gek om Rusland in zijn hart aan te vallen?

De oorlog in Oekraïne blijft nu al een goed jaar binnen de grenzen van het land, of net daarbuiten. Maar deze week waren er drone-aanvallen in Moskou. De impact bleef beperkt, maar het lijkt weer een nieuw element in deze oorlog.

Komt de oorlog nu effectief dichterbij voor de Russen zelf? En overspeelt Oekraïne zo zijn hand?





