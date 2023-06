Aanklager vraagt Salah Abdeslam te veroordelen als mededader van terroristische moorden

Volgens de openbaar aanklager op het terreurproces in Brussel heeft Salah Abdeslam met kennis van zaken essentiële hulp geboden bij de aanslagen van Brussels Airport en Maalbeek.

Het openbaar ministerie (OM) heeft vandaag tijdens zijn requisitoir op het proces van de aanslagen van 22 maart 2016 gevraagd om Salah Abdeslam te veroordelen als mededader aan moord en poging tot moord in een terroristische context.

Procureur Paule Somers vroeg ook om Abdeslam te veroordelen voor deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. Volgens haar is het bewezen dat Abdeslam zich bewust aansloot bij de groep van Brussel. Ze spreekt daarmee het argument van de verdediging tegen dat Abdeslam zich na de aanslagen van Parijs alleen maar verstopte in de safehouses om erna naar het buitenland te vluchten.

Ook was de beschuldigde volgens het OM zeker op de hoogte van de plannen om een aanslag te plegen. Zelfs al wist hij niet in detail wat er ging gebeuren en wanneer, hij wist dat er een plan was om toe te slaan. Zo werd er volgens Mohamed Abrini in de Driesstraat openlijk gesproken over de plannen en heeft Abdeslam, volgens Osama Krayem, geholpen met het schoonmaken van kogels. Op 15 maart, toen Abdeslam na de schietpartij in Vorst wegvluchtte, beschikte de cel al over heel wat materiaal om aanslagen te plegen, zei Somers.

Abdeslam bracht ook essentiële personen – Sofien Ayari, Osama Krayem, Mohamed Belkaid en Najim Laachraoui – naar België en gaf hij na zijn arrestatie op 18 maart 2016 geen enkele informatie vrij over de terreurcel. ‘Is dat gegeven woord aan Islamitische Staat om de cel te beschermen, geen voorbeeld van essentiële hulp’, legde Somers aan de juryleden voor.

