De Nepalese sherpa Gelje Sherpa (30) gidste op 18 mei een Chinese man naar de top van de Mount Everest. Onderweg kwamen ze een Maleisische klimmer tegen die bibberde van de kou. De sherpa overtuigde de Chinees om hun beklimming stop te zetten en terug te keren om het leven van de Maleisische man te redden.

Ze vonden de man in de zogenaamde ‘death zone’. Dat is de gevarenzone die klimmers betreden eenmaal ze op 8.000 meter hoogte zitten. Omdat er zo weinig zuurstof in de lucht zit, is het er ijskoud en kan een mens er niet lang overleven.

Gelje droeg de klimmer zeshonderd meter de berg af, waar Nima Tahi Sherpa, een andere gids, zich bij de redding aansloot. ‘We wikkelden hem in een slaapmat, sleepten hem over de sneeuw of droegen hem om de beurt op onze rug naar kamp III,’ legde Gelje uit aan Reuters.

Een helikopter bracht de onderkoelde man vervolgens van het 7.162 meter hoge kamp III naar het basiskamp.

‘Het is bijna onmogelijk om klimmers op die hoogte te redden’, vertelde Bigyan Koirala, ambtenaar van het ministerie van Toerisme, aan Reuters. ‘Het is een zeer zeldzame operatie.’

