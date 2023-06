Airbnb en Booking.com misbruikt voor sekswerk: ‘Bij 8 op de 10 controles is er verdoken thuisprostitutie’

Steeds meer sekswerkers kiezen voor privéontvangst en almaar vaker maken ze daarvoor gebruik van gastenkamers via online platformen. Eigenaars en buren zijn niet altijd op de hoogte van wat er zich in hun gebouw afspeelt. Net die anonimiteit is wat buitenlandse sekswerkers aantrekt, maar dat heeft ook een keerzijde. Georganiseerde mensenhandel blijft zo immers makkelijker onder de radar. Ook in Antwerpen is het fenomeen al een tijd in opmars, blijkt uit onderzoek door Gazet van Antwerpen.

‘Hey guys, ik ben enkele weken in Antwerpen. Als je op zoek bent naar een sexy, exotisch meisje om je te bevredigen, laat me dan iets weten via WhatsApp. Dan spreken we verder af. Laat ons samen plezier ...