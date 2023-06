Vlaanderen krijgt opnieuw grote boekenbeurs

Vanaf dit najaar krijgt Vlaanderen opnieuw een grote boekenbeurs waar alle uitgevers en boekenhandelaars aan deelnemen. Het nieuwe, jaarlijkse boekenevenement zal ‘Boektopia’ heten en zal telkens tijdens de herfstvakantie plaatsvinden.

Voor de eerste editie is Kortrijk de gaststad. Dat hebben Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon, de GAU (Groep Algemene Uitgevers), Boekhandels Vlaanderen en de partners van het BoekenOverleg donderdag bekendgemaakt op een persconferentie in Mechelen.

Jambon is ‘enorm blij’ met Boektopia. ‘Daarmee vullen we de leemte op die was ontstaan na het wegvallen van de traditionele Antwerpse boekenbeurs. Na de literatuurprijs de Boon lanceren we opnieuw een belangrijk evenement dat het boekenvak en het lezen in Vlaanderen het nodige aanzien zal geven.’

Groot nieuws: er komt vanaf dit najaar opnieuw een volwaardige boekenbeurs in Vlaanderen onder de naam "Boektopia". Eerste gaststad: Kortrijk. Het hele boekenvak zal Boektopia hard ondersteunen. Dank aan uitgevers en boekhandelaars om samen met ons dit akkoord mogelijk te maken. pic.twitter.com/f2EE1YHWmD — Jan Jambon (@JanJambon) June 1, 2023

