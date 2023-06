De Brusselse arbeidsbemiddeling Actiris vraagt werkzoekende acteurs of ze eventueel bereid zijn om in pornofilms op te treden. Ook de VDAB stelt deze vraag. ‘Neen, tot dusver hebben zich nog geen potentiële werkgevers met een vacature zich gemeld.’

In een mededeling uit de Brusselse PVDA/PTB haar verontwaardiging over een vraag die de Brusselse arbeidsbemiddeling Actiris aan werkzoekende acteurs stelt. ‘Bent u bereid om in een pornografische film ...