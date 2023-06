‘And just like that’: Samantha keert voor één aflevering terug

Kim Cattrall, de actrice die zes seizoenen lang het iconische personage Samantha speelde, keert terug naar de serie And just like that. Hoeveel geld ze daarvoor gekregen heeft, is niet bekend.

Het was een groot gemis in de serie And just like that, de alom gesmaakte franchise van Sex and the city. De flamboyantste van de New Yorkse vriendinnen, Samantha, was er niet meer bij. Meer dan sms’en kregen we van haar niet te zien, fans moesten het doen met de nogal luie uitleg dat ze voor het werk ‘verhuisd was naar Londen’. Niet echt geloofwaardig voor een personage dat voordien alles zou doen voor haar vrienden. Cattrall zei in interviews aan Variety dat ze er gewoonweg genoeg van had. Geruchten over een vete tussen Parker en Cattrall deden al jaren de ronde. Maar nu is ze dus toch van gedacht veranderd. Ze zou in het tweede seizoen in één aflevering haar opwachting maken.

De serie And just like that (te zien op Max) volgt de jetset-vriendinnen op middelbare leeftijd. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon en Kristin Davis bleven al die tijd wel aan boord. Fans bleven de makers altijd vragen wanneer en hoe Samantha er ‘weer in geschreven zou worden’. De opnames verliepen in het grootste geheim, met een beperkte crew, weet The Hollywood Reporter.

And just like that zal op 22 juni te zien zijn op Max.

