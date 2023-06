Youtube haalt filmpje Acid met namen Reuzegommers offline

Een video van de populaire Youtuber ‘Acid’ die verschillende namen van veroordeelde Reuzegommers vrijgaf, werd offline gehaald. De uitspraak in het proces maakt heel wat reacties los.

‘We gaan mensen exposen!’ Met die slogan zette Youtuber Acid woensdagnamiddag een video online waarin hij de namen en foto’s van enkele Reuzegommers deelt. Hij vindt de werkstraffen en de boetes voor de veroordeelden in de zaak Sanda Dia onvoldoende. Met het filmpje wilde hij hen ‘cancelen’. Met 527.000 abonnees is Nathan Vandergunst met voorsprong een van de populairste gezichten bij de Vlaamse en Nederlandse jeugd op Youtube. Onder het pseudoniem ‘Acid’ deelt hij al jaren filmpjes. Vaak over gamen, soms over dingen die zijn aandacht trekken in de maatschappij.

Alles wat hij de wereld instuurt, wordt druk becommentarieerd onder tieners. In 2021 nam hij nog deel aan De slimste mens. Woensdagnamiddag deelde Acid zijn ‘top 5 Reuzegommers’ met zijn half miljoen volgers. Finaal noemde hij er maar vier, onder wie twee van de leidende figuren tijdens de fataal verlopen doop: Zaadje en Janker. Ook de beroepen van hun ouders worden aangehaald in zijn ‘ludieke’ scheldvideo. Acid haalt er vervolgens ook twee Reuzegommers bij – Elio en Uno – die helemaal niets met de doop te maken hebben.

Op amper één uur tijd werd de twaalf minuten durende video meer dan 25.000 keer bekeken. Een nieuw ‘hoogtepunt’ in de digitale heksenjacht op de veroordeelde Reuzegommers. Youtube verwijderde woensdagavond de video ‘wegens schending van het beleid inzake intimiderende en kwetsende content’. Toen hadden al vele duizenden mensen de namen van de Reuzegommers gezien.

Laster en eerroof

De advocaten van de betrokken Reuzegommers keken woensdagavond met verbijstering naar de video. Dat Acid mensen met naam en toenaam benoemt die helemaal niet bij de doop betrokken waren, neigt volgens sommigen naar laster en eerroof. ‘Er zijn grenzen, en die zijn al lang overschreden, maar je hebt nog steeds op clicks beluste aandachtszoekers die nog onder de ondergrens door gaan,’ klinkt het bij de advocaat van een Reuzegommer.

Ook Walter Damen, advocaat van een veroordeelde Reuzegommer, reageerde in VRT NWS laat op de zaak. ‘De centrale vraag is: in welke maatschappij willen we terechtkomen,’ zei hij. ‘Mensen die niet aanwezig zijn in de rechtszaal, die het proces niet hebben gevolgd, die daar geen dagen gezeten hebben, die de emotie niet hebben geproefd of de verklaring niet gezien hebben? Zij willen dan achteraf rechter spelen en schreeuwen dat het een onterecht vonnis is.’

Naast laster en eerroof heeft Vandergunst zich met zijn video mogelijk schuldig gemaakt aan ‘doxing’, het online publiceren van iemands persoonsgegevens, en aan cyberbelaging. Of er een gerechtelijk staartje volgt voor Acid, moet de komende dagen blijken. Damen laat het afhangen van het oordeel van zijn client. Eerder kreeg de satirische website ’t Scheldt al een publicatieverbod opgelegd nadat het namen en foto’s van Reuzegommers deelde.

Stille wakes

De uitspraak in deze rechtszaak blijft de gemoederen beroeren. Woensdagavond was er in Gent een stille wake, waar ook de Gentse burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) op aanwezig was. Eerder werd er ook in Leuven gemanifesteerd. Met bordjes als ‘Justice for Sanda’ en ‘F*ck klassenjustitie’ toonden de aanwezigen hun onvrede met het arrest in de zaak Sanda Dia. Dat de Reuzegommers ervan afkomen met geldboetes en werkstraffen, is in de ogen van de aanwezigen veel te mild. De komende dagen zijn er in verschillende steden gelijkaardige bijeenkomsten.

Damen ging bij VRT NWS Laat ook in op die vermeende ‘klassenjustitie’. ‘Als men daar vandaag mee afkomt, vergist men zich. Men kan een minnelijke schikking vandaag niet vergelijken met de straffen, schadevergoedingen, boetes, gerechtskosten en dossierkosten hier.’

Sven Mary, de advocaat van de broer en vader van Sanda Dia, beklemtoont dat hij niet oproept om te gaan betogen tegen de uitspraak. Op sociale media gaat een bericht met de foto van Mary in die zin rond. Het bericht is echter fake. Mary zelf spreekt zich niet uit over het nut van protestmarsen. ‘Iedereen is daarin vrij.’ Hij zegt zich te moeten schikken naar de regels van de rechtsstaat.

