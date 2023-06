Er zijn uitzonderlijk weinig vlinders dit voorjaar

Het voorjaar van 2023 was het slechtste voorjaar voor vlinders in de afgelopen vijftien jaar.

Er zijn dit voorjaar aanzienlijk minder vlinders geteld dan de voorbije jaren. Dat komt door de hete en droge zomer van 2022, en het natte voorjaar dat daarop volgde. De nachtvlinders deden het iets beter dan anders, net omdat zachte, natte nachten een ideaal weertype vormen voor nachtvlinders, maar krijgen het nu moeilijk.

De afgelopen weken kreeg Natuurpunt heel wat meldingen binnen van mensen die bezorgd waren over het beperkt aantal vlinders. ‘De indruk dat er heel weinig vlinders zijn, wordt bevestigd door de cijfers’, zegt onderzoeker Marc Herremans. ‘Bovendien is er niet onmiddellijk veel beterschap te verwachten. 2023 is het slechtste voorjaar voor vlinders van de afgelopen vijftien jaar. Vooral soorten die in andere jaren talrijk zijn, zoals de verschillende witjes, vliegen er nu opvallend weinig. Citroenvlinders, bonte zandoogjes en kleine vuurvlinders zijn er wel in redelijke aantallen.’

De dagpauwoog had vorige zomer zwaar te lijden onder extreme droogte en hitte, waardoor slechts weinig vlinders in overwintering gingen. De afgelopen dagen kwamen wel opnieuw wat trekkende distelvlinders aan in Vlaanderen.

Bij Natuurpunt hopen ze dat het najaar het nog goed kan maken. ‘In Vlaanderen is het seizoen met de meeste vlinders de (na)zomer’, zegt Herremans. ‘Een slechte start hoeft niet noodzakelijk een totaal rampjaar te betekenen.’

