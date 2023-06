Zonnige donderdag met maxima tot 26 graden

Donderdag blijft het droog. Aan zee en in het noorden is er kans op bewolking, in het binnenland wordt het al snel zonnig. Zo meldt het KMI.

De maxima schommelen tussen 14 à 15 graden aan zee, 26 graden in Belgisch Lotharingen en in het centrum eerder waarden van 21 à 23 graden. De wind aan zee waait krachtig tot vrij krachtig.

In de nacht van donderdag op vrijdag blijft het droog en schuiven er opnieuw meer wolkenvelden vanuit het noorden over ons land. De minima liggen tussen 5 en 11 graden maar in sommige valleien kan het kwik dalen tot 2 graden.

Vrijdag blijft het droog en begint de dag met lage wolkenvelden. In het binnenland wordt het later overdag zonnig maar richting kust blijft het vaak bewolkt. De maxima variëren van 14 à 15 graden vlak aan zee tot 20 à 22 graden in het centrum. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig.

Zaterdag blijft het droog met zon en in de loop van de dag stapelwolken in het binnenland. De maxima schommelen van 16 graden aan zee tot 24 graden in het centrum en 26 graden in Belgisch Lotharingen.

Ook zondag blijft het droog met veel zon met maxima van 17 à 18 graden vlak aan zee tot 26 graden in Belgisch Lotharingen. De wind is nog altijd matig uit noordoost, in de namiddag aan zee vrij krachtig uit noordnoordoost.

Maandag en dinsdag is het overwegend zonnig. Het is niet uitgesloten dat er aan de kust bewolking van over zee binnendrijft. De maxima schommelen tussen 16 à 17 graden aan de kust, 24 graden in het centrum en tot 26 graden in Belgisch Lotharingen.