Amerikaans Huis van Afgevaardigden akkoord met verhogen schuldenplafond

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is woensdag akkoord gegaan met de onlangs gesloten deal over de verhoging van het schuldenplafond van de overheid. Het wetsontwerp werd met 314 stemmen voor en 117 tegen aangenomen.

Het wetsvoorstel moet nu nog door de Senaat goedgekeurd worden, wat waarschijnlijk vrijdag zal gebeuren. Daarna kan president Joe Biden de wet ondertekenen. Met de goedkeuring van de plannen in het Huis lijkt de grootste horde genomen, in de Senaat hebben de Democraten een meerderheid en die zullen naar verwachting met het wetsvoorstel akkoord gaan.

Minister van Financiën Janet Yellen heeft meerdere keren gewaarschuwd dat er voor maandag 5 juni een ondertekende wet moet zijn, op die datum is de grens van het huidige schuldenplafond bereikt en kan het land de rekeningen niet meer betalen. Dit heeft niet alleen nadelige gevolgen voor de Amerikaanse economie, maar is schadelijk voor de gehele wereldeconomie.

In het Huis van Afgevaardigden stemden woensdag 149 Republikeinen en 165 Democraten voor het wetsvoorstel en stemden 71 Republikeinen en 46 Democraten tegen. Vooral onder conservatieven binnen de Republikeinse partij, die vinden dat de overheid meer moet besparen dan in de plannen voorzien is, was verzet tegen het wetsvoorstel. Sommige progressieve Democraten stemden dan weer tegen uit onvrede over nieuwe regels voor deelnemers aan een federaal voedselhulpprogramma.

De Democratische president Biden en de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy sloten zaterdag een akkoord over het schuldenplafond. Daarin staat onder meer dat de schuldenlast van de federale staat tot 1 januari 2025 boven het eerder vastgelegde plafond van 31,4 biljoen dollar mag stijgen.

Biden noemde de goedkeuring van het Huis ‘een essentiële stap vooruit’ en prees het ‘compromis die door twee partijen werd gesloten’. ‘Vandaag heeft het Huis een essentiële stap gezet om voor de allereerste keer een wanbetaling van de Verenigde Staten te voorkomen’, klonk het in een verklaring van het Witte Huis.

Lees ook