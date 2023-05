Acteur Danny Masterson van ‘That ‘70s show’ schuldig aan verkrachting

De Amerikaanse acteur Danny Masterson is woensdag in de rechtbank van Los Angeles schuldig bevonden aan twee aanklachten van verkrachting. Over de derde aanklacht van verkrachting kon de jury het volgens Amerikaanse media niet eens worden.

De acteur, bij ons vooral bekend door zijn rollen in de series That ’70s show en The ranch, riskeert een gevangenisstraf van dertig jaar.

De 47-jarige Masterson werd na het vonnis in hechtenis genomen. De rechter wees een verzoek om hem onder elektronisch toezicht vrij te laten af. Er is een nieuwe zitting gepland op 4 augustus, mogelijk hoort Masterson dan zijn straf.

De acteur wordt ervan beschuldigd drie vrouwen tussen 2001 en 2003 te hebben verkracht. Vorig jaar werd de zaak nietig verklaard omdat de juryleden het niet eens konden worden, waarna aanklagers een nieuwe zaak startten. Masterson ontkent alle aantijgingen.

