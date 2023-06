Rocken met dino’s

1 The hurt locker

VTM 4 20.35-22.50 uur

Knap oorlogsdrama van Kathryn Bigelow over een Amerikaanse ontmijner in Irak. Jeremy Renner, die nog altijd herstelt van een zwaar ongeluk met een sneeuwruimer begin dit jaar, werd genomineerd voor een Oscar voor zijn hoofdrol. Maar het was Bigelow die met de Oscar naar huis ging, als eerste vrouwelijke regisseur ooit.

2 Freakscene: the story of Dinosaur Jr.

Canvas 23.00-00.25 uur

Kurt Cobain was fan. Zo hard zelfs dat hij zanger J Mascis probeerde te overhalen om te komen spelen bij een onnozel bandje dat Nirvana heette. Deze docu toont de ­impact van de Amerikaanse groep Dinosaur Jr. op rock.

3 Het jaar van Yoica

VRT 1 20.45-21.40 uur

Wielrenster Yoica De Kock verloor in 2022 haar ­onderbeen bij een ongeluk met een vrachtwagen. Een jaar lang volgde een cameraploeg haar revalidatie.

4 Silo

Op Apple TV+

Duizenden mensen bij elkaar gepakt in een donker hol en niemand die weet wat ze daar precies doen: het zou een illegale rave kunnen zijn, maar het is de premisse van scifireeks Silo. Een visueel indrukwekkend feestje alvast.