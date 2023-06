Mijn leven is helemaal voor en na, zegt een vriendin. Dat vond ik mooi, maar er zit een tragiekje achter. Ze lijdt aan opentaakspanning, zegt ze zelf, en haar vader beaamt dat, of omgekeerd. Ze kan dingen niet onafgewerkt laten. Daarom geven we haar, als ze op bezoek komt, allerlei werkjes in huis. Ze ziet die werkjes ook gewoon zelf. Zo lijkt het dat ze uit haar komen, we laten haar graag in de waan. Laatst suggereerden we haar de ragebol. In een wip waren alle spinnenkoppen van het overdekte terras weg. Je moet van boven naar onderen werken, top-down, zei ze. Een evidentie voor velen, niet voor mij. Na het dak veegde ze de muren. Daarna schrobde en sopte ze de tegels. De emmers water klotsten tegen de plinten, hup en hierzie en héhé.