Vier VN-gezanten schrijven in een brief aan de Belgische regering dat fundamentele mensenrechten van migranten en asielzoekers in ons land worden geschonden.

In een brief aan de Belgische regering schetsen vier VN-rapporteurs een dystopisch beeld van de toestand voor asielzoekers in ons land: ‘Duizenden asielzoekers, onder wie kinderen, zwierven rond in de ...