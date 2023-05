Op elke sigaret in Canada komt een waarschuwing

Poison in every puff. Vergif bij elke trek. Elke sigaret in Canada krijgt binnenkort dat soort waarschuwing mee. Het plan hing al langer in de lucht, maar zou vanaf augustus in werking treden.

Gezondheidswaarschuwingen op de pakjes zijn onvoldoende om mensen van het roken te houden. Dat is de overtuiging van Carolyn Bennett, de Canadese minister van Gezondheid en Verslavingen. Ze wijst erop dat sommige jongeren zijn beginnen te roken nadat ze één sigaret van iemand hadden ontvangen. Op die manier kwamen ze in eerste instantie dus niet in aanraking met de gezondheidswaarschuwingen die op de pakjes staan. Ook zouden de beelden en teksten op de pakjes intussen al blinde vlekken geworden zijn voor de meeste rokers.

Dus komt er op elke afzonderlijke sigaret een gezondheidswaarschuwing. De bedoeling is dat de maatregel vanaf 1 augustus geleidelijk wordt ingevoerd, zo heeft de Canadese regering woensdag meegedeeld. Tegen april 2024 moet ze volledig uitgerold zijn.

Sigaretten veroorzaken kanker

De sigaretten zullen boodschappen bevatten als ‘vergif bij elk trekje’, ‘tabaksrook schaadt kinderen’ en ‘sigaretten veroorzaken kanker’. De boodschappen, afwisselend in het Frans en het Engels, komen over de hele lengte van de sigaret. Je kan er dus niet naast kijken. Canada is het eerste land ter wereld dat deze maatregel invoert.

Ook de gezondheidswaarschuwingen op de pakjes zullen blijven bestaan.

Canada was in 2000 ook al het eerste land ter wereld dat plaatjes en teksten op pakjes verplichtte om bewustzijn te creëren over de gevaren van roken.

De regering wil het aantal rokers in het land tegen 2035 terugdringen tot 5 procent, wat neerkomt op ongeveer 2 miljoen mensen. Momenteel rookt nog 13 procent van de Canadese bevolking. In 2003 waren er 23 procent meer rokers. Bennett benadrukte woensdag dat er nog steeds 48.000 Canadezen per jaar overlijden aan de gevolgen van roken.

