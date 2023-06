Frankrijk stuurt erg gemengde signalen over het ‘gevechtsvliegtuig van de toekomst’. De ene dag wordt België uitgenodigd om mee te werken, de volgende dag gaat de deur dicht.

‘Ik zie niet in waarom ik werk zou geven aan de Belgen.’ Dat zei Eric Trappier, de ceo van Dassault Aviation, vorige week in de Franse Senaat. Trappier is niet niemand. Dassault maakt de Franse Rafale ...