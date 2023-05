Kosovaren eisen stappen van Internationaal Olympisch Comité na actie Djokovic

Het Kosovaars Olympisch Comité is niet opgezet met Novak Djokovics steunbetuigingen aan de betogers in hun land. ‘Hij is niet politiek neutraal’, schrijft de voorzitter naar de internationale koepel na een incident op Roland-Garros. ‘Dit mag niet getolereerd worden.’

Novak Djokovic mag dan wel een van de beste tennisspelers ter wereld zijn, nu ging hij over de schreef. Dat is de boodschap van Ismet Krasniqi, de voorzitter van het Nationaal Olympisch Comité van Kosovo. In een statement, gericht aan het Internationaal Olympisch Comité, hekelt hij de jongste actie van de Servische toptennisser. Na zijn laatste match liep hij naar de camera en schreef er met een stift op: ‘Kosovo is het hart van Servië, stop het geweld’.

Onaanvaardbaar voor de Kosovaren, die zichzelf onafhankelijk verklaarden in 2008. ‘Met zijn boodschap verspreidt Djokovic Servische nationalistische propaganda. Hij misbruikte daarvoor het sportplatform, in dit geval Roland-Garros.’ Schuldinzicht heeft Djokovic ook niet, vinden de Kosovaren. ‘Opmerkingen achteraf tonen dat hij geen berouw heeft.’

De voorzitter haalt daarom een artikel aan uit het Olympisch charter. Het bewuste artikel gaat over politieke neutraliteit. Iets wat het IOC hoog in het vaandel moet (blijven) dragen, vindt Krasniqi. Wat de Kosovaren met hun brief willen bereiken, is lang niet duidelijk. ‘Dit mag niet getolereerd worden’, klinkt het vaag, en gaat verder over een ‘gevaarlijk precedent’ waartegen moet worden opgetreden.

Dezelfde boodschap kwam woensdag vanuit Frankrijk, gastland van Roland-Garros. Bij monde van sportminister Amélie Oudéa-Castéra noemden de Fransen Djokovics actie ‘ongepast’. Ze willen het geen tweede keer zien gebeuren en vragen de Serviër om zich koest te houden met dergelijke statements.

