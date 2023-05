De comeback van Guust Flater is nog niet voor morgen

De onenigheid rond de terugkeer van de stripfiguur Guust Flater houdt aan. Gisteren moest een arbitrageprocedure klaarheid brengen, maar beide partijen interpreteren de uitspraak daarvan anders.

Het conflict tussen uitgeverij Dupuis en de dochter van striptekenaar André Franquin draait rond de comeback van stripfiguur Guust Flater, het geesteskind van Franquin (1924-1997). Vorig jaar kondigde Dupuis op het stripfestival van Angoulème aan dat ze een nieuwe Guust Flater-strip zou uitbrengen. Na bijna dertig jaar afwezigheid dus. De Canadese striptekenaar Marc Delafontaine, beter bekend als Delaf, zou de nieuwe tekenaar worden. Volgens stripfanaten komt zijn stijl sterk overeen met die van Franquin.

Maar dat was buiten dochter Isabelle Franquin gerekend. Zij wil er alles aan doen om de reanimatie van haar papa’s strip tegen te houden. Volgens haar had haar vader in interviews altijd verklaard dat niemand zijn Guust mocht verderzetten na zijn dood. Anderzijds verkocht vader Franquin in 1992 de rechten op zijn personages en op de publicatie ervan wel aan uitgeverij Dupuis. Daarbij zou wel vastgelegd zijn dat dochter Isabelle, die de morele rechten op het figuurtje bezit, inspraak moest hebben in het eindontwerp.

‘Elke actie mogelijk’

Het conflict leidde tot een arbitrageprocedure, op vraag van beide partijen. Dinsdag raakte de uitkomst daarvan bekend. Die wordt nu door beide partijen anders gelezen. Er werd beslist dat de uitgeverij Dupuis de stripfiguur Guust Flater nieuw leven mag inblazen, maar enkel op voorwaarde dat dochter Franquin daarover zou worden geraadpleegd. Ze zou om de zes maanden moeten worden geïnformeerd over de voortgang van elk nieuw werk. En ze mag vragen om elementen te herzien op basis van ethische of artistieke gronden. Aan het einde zou ze ook de tijd krijgen om elk project goed of af te keuren.

Volgens haar advocaten heeft Dupuis die voorwaarden niet nageleefd: ‘Ze heeft de platen pas in december 2021 ontvangen. Sommige bevatten aantekeningen, anderen waren in potlood (...) Misschien is de uitgeverij vergeten om haar het definitieve project te sturen.’

De uitgever erkent dat Isabelle Franquin opmerkingen mag maken, maar enkel over de ethische en artistieke aspecten van het werk. De advocaat van de uitgeverij leest in de uitspraak het gelijk van Dupuis en kondigde nu alvast aan dat het nieuwe album ‘Flater slaat weer toe’ er tegen eind dit jaar komt.

Niet zeker, als het van de advocaten van Isabelle Franquin afhangt. Zij laten weten dat in geval van publicatie ‘elke actie mogelijk is’.

Guust Flater werd in 1957 door Franquin bedacht op vraag van Yvan Delporte, die een figuurtje zocht als illustratie bij de rubrieken in stripweekblad Robbedoes. Franquin werkte toen een personage uit dat een onhandige medewerker van de redactie voorstelde, Gaston, genoemd naar Gaston Mostraet, een stuntelige kennis van Delporte. Die illustraties mondden uiteindelijk uit in een stripreeks. Franquin publiceerde de albums tot 1992, en stierf vijf jaar later.

