‘PVDA barbecuet gezellig met Vlaams Belang’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Barbecue(1)

Opvallende protestactie dinsdagavond aan het stadhuis in Gent. Yüksel Kalaz (PVDA Gent) begon bij de start van de gemeenteraad worstjes te bakken op een barbecue vlak voor het stadhuis. Hij verzorgde niet de catering van de gemeenteraad, maar probeerde het verbod op openbaar barbecueën aan te kaarten dat de stad deze zomer aan haar inwoners zal opleggen. ‘Wie klein woont of geen tuin of terras heeft, heeft dus pech. Voor hen is vanaf nu barbecueën onmogelijk, een asociale maatregel’ zegt Kalaz aan Het Nieuwsblad.

Fietsen (1)

‘Wie kan fietsen raakt makkelijker van het ene punt naar het andere’ merkt Nicole De Moor (CD&V), staatssecretaris voor Asiel en Migratie, op. Daarom werd er een pilootproject opgestart date asielzoekers in opvangcentra wil leren fietsen. Het biedt mensen niet alleen een gezonde mogelijkheid om zich te verplaatsen, maar ook meer kansen op de arbeidsmarkt’, aldus De Moor. De staatssecretaris gaf het goede voorbeeld door zelf mee te fietsen en deed naar eigen zeggen ‘enthousiast’ mee aan de oefeningen. In haar enthousiasme was ze wel vergeten een helm op te zetten voor de foto.

Barbecue (2)

Ook een paar Vlaams Belang-politici uit Gent schoven aan om een portie barbecueworstjes te krijgen. Filip Watteeuw, gemeenteraadslid voor Groen, kon die verbroedering tussen PVDA en Vlaams Belang niet smaken. ‘De term “gespuis” kan dan wel ongepast zijn, maar van de weeromstuit gezellig samen met VB rond de BBQ gaan staan is ook wel behoorlijk misplaatst.’ tweette hij.

Hij verwijst daarmee naar Sven Gatz (Open VLD), die de mensen die aanwezig waren op de protestactie ‘Doe ze luisteren’ van Vlaams Belang ‘gespuis’ noemde. Die reactie kon toen op weinig sympathie rekenen.

Fietsen (2)

De ambitie van het pilootproject is minstens 75 asielzoekers te leren fietsen. De inzichten die ze opdoen moeten een toekomstige structurele inbedding van zo’n fietsinitiatieven vergemakkelijken. ‘Relatief snel kunnen ze een grotere afstand overbruggen om werkgevers te bereiken of opleidingen te volgen. Op die manier wordt participatie aan de samenleving en integratie bevorderd’: integreren in de Vlaamse fietscultuur is dus cruciaal voor de staatssecretaris.

Barbecue (3)

Tom De Meester, fractieleider van PVDA Gent, verdedigt het gezellig onderonsje rond de barbecue met Vlaams Belang. ‘Twee VB-gemeenteraadsleden kwamen een merguezke halen, inderdaad. Et alors? Ook liberaal boegbeeld Christophe Peeters lustte wel een communistisch worstje. Is de PVDA daarom minder antikapitalistisch?’. Hij benadrukt dat PVDA ‘uitgesproken antifascistisch’ is. ‘Ik durf te beweren dat twee BBQ-worsten daar bitter weinig aan zullen veranderen’.

Ook Vlaams Belang Gent reageerde op het voorval. ‘U bent schepen van àlle Gentenaars, dat betekent dus ook de Vlaams Belang-kiezers!’ tweette Jonas Naeyaert over Watteeuw, voorzitter van Vlaams Belang Gent. ‘Mensen zouden beter wat meer hoffelijk en amicaal omgaan met elkaar ongeacht hun politieke kleur’. Vlaams Belang kondigt aan dat ze het voorval zullen aansnijden op de volgende gemeenteraad. ‘We moeten met elkaar kunnen omgaan als mensen, ook al heb je een andere mening’, zegt Caroline Persyn, een van de twee Vlaams-Belang leden die aanschoof voor de barbecue. ‘En daarbij, het was lekkere worst van echt vlees’.