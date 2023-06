Hele delen van Europa zijn risicogebied voor tekenencefalitis, een virusziekte die een hersenontsteking kan uitlokken. In sommige regio’s zijn er dit jaar al uitzonderlijk veel teken gevonden en dieren die met het virus besmet zijn.

Eerst het goede nieuws: in ons land komt tekenencefalitis uiterst zelden voor. In 2020 raakten drie mensen in België via een tekenbeet besmet met het virus dat ernstige hersenontstekingen kan veroorzaken ...