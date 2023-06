Op 4 augustus 2020 vermoordde Jürgen D. zijn vriendin Ilse Uyttersprot (53). Het assisenproces over de moord op de voormalige burgemeester van Aalst begint vrijdag.

Het moet snel gegaan zijn. In vijf minuten tijd beroofde Jürgen D. zijn partner Ilse Uyttersprot van het leven met zes hamerslagen op haar hoofd. Om 8 uur was de wekker van Uyttersprot afgelopen. Ze had ...