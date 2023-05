Vicegouverneur Nationale Bank: ‘Spaarders hebben recht op faire vergoeding’

Spaarders hebben recht op een ‘faire’ vergoeding op hun spaarboekjes. Zo niet, zouden de banken wel eens de troef van het trouw Belgisch spaarpubliek dreigen te verliezen. Daar heeft de vicegouverneur van de Nationale Bank (NBB), Steven Vanackere, woensdag voor gewaarschuwd.

De regering heeft de Nationale Bank om een advies gevraagd over een verplichte verhoging van de spaarrente. Terwijl de rente die de banken zelf krijgen bij de Europese Centrale Bank is gestegen, vertaalt dat zich maar licht in de rente op de spaarboekjes.

Dat advies van de Nationale Bank is nog niet klaar, aldus Vanackere. De bank hoopt het tegen eind deze week af te hebben. Over de inhoud wou de vicegouverneur het dan ook niet hebben. Wel zei hij dat de spaarders ‘het gevoel moeten hebben dat ze een faire deal krijgen’. Zo niet zouden die spaarders hun rendement wel eens elders kunnen gaan zoeken, waarschuwde hij. ‘Klanten die weglopen naar prijsbrekers of cryptomunten godbetert is ook niet goed voor de sector.’

Dat trouwe spaarpubliek vormt een grote troef voor de banken. ‘Laat ons die troef niet verliezen. Het ritme om de spaarrente op te trekken neemt tijd, oké, maar ook niet te veel tijd’, aldus Vanackere.

Tegelijk wees Vanackere – bij de nationale bank bevoegd voor de stabiliteit van de financiële sector – op de moeilijke situatie waar banken uit komen, waarbij ze zelf negatieve rente moesten betalen bij de ECB en op de spaardeposito’s een minimumrente moesten bieden. Tegelijk is de Belgische bankensector erg heterogeen, waardoor een ‘one size fits all’-advies onmogelijk is. ‘Ook dat moeten we allemaal in rekening nemen. Het leven is ingewikkeld. Het wordt een rapport van enkele pagina’s lang aan de regering.’

