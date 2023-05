Hoe raak je vast in een metrohek (x3)

Opmerkelijke trend bij de Brusselse brandweer : mensen bevrijden uit de hekken die de metro ’s nachts afsluiten. De voorbije drie maanden gebeurde het drie keer.

Aan de telefoon horen we Walter Derieuw, de woordvoerder van de Brusselse brandweer, net niet in zijn haar krabben. Hij weet niet hoe het gebeurd is, of wat de slachtoffers bezielde. Hij kan ze enkel tellen: drie interventies in de voorbije drie maanden, drie interventies waarbij mensen moesten bevrijd worden omdat ze geklemd raakten in de metrohekken. Het jongste incident dateert van woensdagochtend, om 4u30. Een man zat met zijn been vast in het rolluik dat metrostation Hallepoort ’s nachts afsluit. De hypothese van Derieuw: ‘Het gaat wellicht om een dakloze die de nacht doorbracht tegen het hek. Misschien is zijn been in zo’n opening van het hek geraakt tijdens zijn slaap en toen het hek openging heeft het hem mee omhoog getrokken.’

De foto’s die de brandweer op sociale media deelt, ogen in elk geval spectaculair. De man hangt tegen het plafond en vier brandweermannen proberen hem los te wrikken. Hij werd onder MUG begeleiding overgebracht naar het ziekenhuis. Voor de bevrijding moest de stroom afgezet worden, en ook de politie en de technische diensten van vervoersmaatschappij MIVB waren erbij.

Verrast

Drie maanden geleden gebeurde iets gelijkaardigs in het metrostation van Naamsepoort met een man die zwaar onder invloed van alcohol was, en vorige week was er in het station aan het Sint-Gillisvoorplein nog een incident. Het is telkens hetzelfde principe. ‘Het zijn – voor alle duidelijkheid – geen reizigers,’ zegt An Van Hamme van de MIVB, ‘wel mensen die om een of andere reden tegen het hek liggen, of eraan morrelen om het station binnen te dringen en verrast worden door de automatische opening. Die hekken worden ’s ochtends bij de herstart van het metroverkeer immers vanop afstand geopend.’

Ook zij kan er niet veel meer over kwijt. De precieze omstandigheden moeten nog uitgeklaard worden. Bij de MIVB klasseren ze het onder ‘vandalisme’. Waarom het nu recent drie keer op korte tijd gebeurde, kan niemand verklaren. Of zoiets voor maart dan ook al gebeurde? ‘Ik had het in elk geval nog niet eerder meegemaakt’, aldus Derieuw.

