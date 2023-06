Stoelendans bij sponsors in het wielrennen

Er lijkt een grote stoelendans op gang te komen bij de sponsors in de wielersport, vooral bij de fietsconstructeurs. Volgens de krant Het Laatste Nieuws zou de Belgische fietsfabrikant Ridley niet langer de Lotto Dstny ploeg sponsoren. Die zou op zoek zijn naar een andere fietssponsor omdat Ridley technisch achterloopt met zijn tijdritfietsen. Cannondale, BMC en Wilier worden genoemd als mogelijke nieuwe leveranciers voor de fietsen. Ridley is een onafhankelijke Belgische fietsproducent in handen van oprichter Jochim Aerts. Het bedrijf uit Beringen boekte in 2021 een omzet van 38 miljoen euro. Daarmee lijkt het in vergelijking met concurrenten klein om zowel racefietsen van de hoogste kwaliteit te blijven ontwikkelen samen met het sponsoren van een grote wielerploeg.

Het Zwitsers-Amerikaanse BMC zou dan weer vertrekken bij de Franse wielerploeg AG2R die Van Rysel als fietssponsor zou krijgen. Van Rysel is het kwaliteitsmerk van de grote Franse sportketen Decathlon. Decathlon is de laatste tijd opvallend actief als sponsor in de profsport met grote contracten in de tennis- en voetbalwereld.

Ook bij de naamsponsors van de ploegen zijn er verschuivingen. De Duitse discountketen Lidl wordt de hoofdsponsor van de huidige Trek Segadredo-ploeg, die volgend jaar Lidl-Trek zou worden.