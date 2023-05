‘Zwervende wolf is nergens welkom, hij maakt trieste periode mee’

Wie is die grote, boze wolf die vorige week in West-Vlaanderen opdook? Geen alfamannetje om bang van te zijn, wel een jong dier op zoek naar een plek waar hij welkom is. ‘De wolf wordt overal vijandig onthaald.’

Omdat hij een atypisch vachtpatroon heeft, bestaat er lichte twijfel over de identiteit van het dier. Al doet zijn gedrag vermoeden dat het wel degelijk om een wolf gaat. ‘Het dier legt ’s nachts heel veel kilometers af en verschuilt zich overdag in bossen. Hij volgt een rechtlijnig pad en is dus duidelijk op zoek naar een territorium. Typisch wolvengedrag’, zegt Jan Loos van Welkom Wolf.

Alleen een DNA-test kan 100 procent zekerheid bieden. ‘We moeten eerst het genetisch materiaal van het dier onderzoeken om na te gaan of het om een nieuwe wolf gaat of om een wolf die eerder al in buurlanden opdook’, zegt Koen Van Muylem, woordvoerder van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (Inbo). Dat onderzoek laat momenteel nog op zich wachten wegens de verhuizing van het laboratorium van het Inbo.

‘We werken nauw samen met Frankrijk, Nederland, Duitsland en Luxemburg om een Europees netwerk uit te bouwen van plaatsen waar de wolf teruggekeerd is’, klinkt het. Zo kan op termijn het bewegingspatroon van de wolven in kaart gebracht worden.

De jonge wolf legt ’s nachts vele kilometers af. Foto: Emile Mourisse

1 Waar komt de wolf vandaan?

Wellicht komt het dier uit het zuiden en gaat het om een Frans-Italiaanse wolf. In Vlaanderen hebben we meer voeling met de Duits-Poolse wolven, al is het in dit geval onwaarschijnlijk dat het dier uit het oosten komt. ‘Als de wolf ons land via Duitsland was binnengekomen, dan hadden we al veel eerder meldingen gekregen, voordat hij in Poperinge opdook’, zegt Loos.

‘Dat hij uit het noorden komt, zou ons sterk verbazen, want dan zou de wolf een heel dichtbevolkt gebied doorkruist hebben’, benadrukt Muylen.

2 Welke route volgt hij?

Na de eerste waarneming in Poperinge vorige week, trok het dier verder naar Merkem, Roeselare en Pittem. ‘Momenteel bevindt hij zich in de buurt van Wingene en Ruislede. De kans bestaat dat hij even op adem komt in het Drongengoedbos in Oost-Vlaanderen voor hij zijn tocht verder zet’, zegt Loos.

De wolf doorkruist mogelijk heel Europa op zoek naar een geschikt leefgebied. ‘Een wolf heeft nood aan minstens 200 of 300 vierkante kilometer gemengd bosgebied, waar ook voldoende verschuilmogelijkheden zijn. Reeën en everzwijnen moeten daar ook aanwezig zijn’, zegt Muylem. Zulke gebieden zijn schaars in Vlaanderen en dus is het weinig waarschijnlijk dat de wolf in onze streken blijft.

‘Elke jonge wolf verlaat op een leeftijd van één of twee jaar de roedel en staat er alleen voor in de boze wereld. Veelal worden ze vijandig onthaald en moeten ze barrières overwinnen voor ze zich ergens kunnen settelen’, zegt Loos. In Vlaanderen kan hij toevallig op een industrieterrein belanden of moet hij een kanaal of autosnelweg zien te overwinnen. ‘De zoektocht naar een geschikt territorium kan jaren duren, en is een trieste periode in het leven van een wolf.’

3 Is het dier gevaarlijk?

Wolven vormen geen bedreiging voor mensen. ‘Het zijn wolven die alle reden hebben om bang te zijn van mensen, want waar ze komen worden ze verjaagd’, vertelt Loos.

Veehouders daarentegen hebben er wel baat bij om hun vee te beschermen. ‘Als je je dieren niet beschermt, dan worden die gepakt’, klinkt het. Het dier vormt vooral voor kleinvee en loslopende honden een bedreiging. ‘Een schrikdraadraster waar de wolf niet doorheen kan, moet voldoende zijn om kwetsbaar vee te beschermen’, zegt Loos.

4 Hoe uniek is een wolf in Vlaanderen?

Dat een wolf in Vlaanderen opduikt, is niet zo uitzonderlijk. ‘De wolf is bij ons teruggekeerd in 2018’, vertelt Loos. ‘In Noord-Limburg zit een roedel van vier tot veertien wolven. Afhankelijk van nieuwe nestjes of jongen die de roedel verlaten, schommelt dat aantal. Ook in Antwerpen loopt een wolf rond, maar die heeft zich voorlopig nog niet gesetteld. Nu komt er dus ook de zwerver in West-Vlaanderen bij.’

De terugkomst van wolven verliep wel sneller dan gedacht. ‘Toen wolf Naya in Limburg opdook, gingen we ervan uit dat het nog tien jaar zou duren voor de wolf zou terugkregen. Tot onze verbazing ging dat dus veel sneller’, zegt Muylen. ‘Maar echt uitzonderlijk is het niet. Limburg is bijvoorbeeld een heel geschikte locatie, want het lijkt op de heidegebieden in Duitsland waar de wolf al langer zit. Uiteindelijk bepaalt de wolf zelf wat voor hem een gunstig gebied is’, besluit hij.

Lees ook