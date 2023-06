Trends, toppers, tegenvoeters: de muziekkeuze van de Koningin Elisabethwedstrijd-finalisten gefileerd.

Weten op welke col je moet pieken. Een loper opofferen voor schaakmat. Een sorbetje placeren tussen de sole meunière en de filet mignon. Zoveel in het leven is tactiek. Het is niet anders met de Koningin ...