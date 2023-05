Straatfotografie in Brussel en ver daarbuiten

In beeld

De echte straatfotografie staat dezer dagen onder druk, van de alomtegenwoordige smartphonecameras, en de constante stroom van snapshots op socials. Maar terug van vier jaar weggeweest is in elk geval het Brussels Street Photography Festival, deze donderdag tot zondag in, u raadt het al, Brussel. Een selectie uit de finalisten in de categorie Singles.