De deal over het schuldenplafond ligt er, maar zal Kevin McCarthy zijn Republikeinse achterban zover krijgen om die te omarmen? Op de dag van de stemming flirten hardliners in McCarthy’s partij nog steeds met het bankroet. ‘We zullen de rekening presenteren.’

Ten vroegste woensdagavond zal het Huis van Afgevaardigden stemmen over het akkoord dat de Republikeinse Speaker of the House sloot met de Democratische president Joe Biden. Dat laat toe om het schuldenplafond ...