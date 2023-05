Van zingende eenhoorns tot troostkonijnen. De beste kinder- en jeugdboeken van het moment

Leesvaardigheid is even belangrijk als gezond eten en bewegen. En alles begint met voorlezen. Maar welke boeken dan? En welke mooie boeken kun je aanraden aan je zelf lezende kind of puber? Wij bieden wat inspiratie.

De wip Joaquin Camp

Zeg nooit zomaar ‘wip’ tegen een wip. Want een wip kan ook een springplank zijn, of een katapult, of een raceplank. Telkens komen er nieuwe, kleurrijke figuren bij in dit vrolijke, wild fantasievolle prentenboek. Een heerlijk kijk- en voorleesboek voor alle leeftijden.

Tiptoe Print, 36 blz., 3+

Kijk dan toch! Elvis Peeters en Sebastiaan Van Doninck

Een slak probeert een pad te overtuigen van al het moois om hen heen. Als je maar goed om je heen kijkt, zie je echt hoe prachtig de wereld is. Een verhaal in spaarzame, suggestieve zinnen opgeschreven, en prachtig geïllustreerd door Sebastiaan Van Doninck.

Lannoo, 32 blz., 4+

De lange weg van slak Tom Marien & Eleni Debo

Een slak heeft geleerd altijd op het rechte pad te blijven en wordt in dit boek uitgedaagd om daarvan af te wijken. Je kunt zelfs letterlijk haar slijmspoor volgen in het boek. Debuterend illustratrice Eleni Debo verbeeldt die ruimere horizon door de wereld van slak steeds meer kleur te geven. Maar het zijn haar zwart-witillustraties en originele dierenfiguren die het meeste indruk maken.

Pelckmans, 40 blz., 4+

Een zomerse zondag Gerda Dendooven

Gerda Dendooven die een kunstprentenboek maakt bij de expo over de Vlaamse expressionisten in het Kunstmuseum Den Haag: dat is de perfecte match. In haar expressieve, robuuste figuren zitten echo’s van Constant Permeke, Gustave De Smet, Frits van den Berghe en co. Een zomerse zondag is een feestelijk zomers boek, vol uitbundige kleuren, op het ritme van Van Ostaijens ‘Marc groet ’s ochtends de dingen.’

Leopold, 26 blz., 6+

De woelige wereld van de worm Noemi Vola

Dit is geen ernstig non-fictieboek. Het is ook geen fictie, noch is het een echt prentenboek. Wat het wel is? Gewoon ongegeneerd zijn hilarische zelf. In zeven hoofdstukken krijg je een mix van weetjes en ironische observaties. Een heerlijk boek dat je blik op regenwormen voorgoed verandert.

Parade, 256 blz., 7+

Vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de anaconda Bibi Dumon Tak en Annemarie van Haeringen

Nu we het toch over de regenworm hebben: ze speelt ook een glansrol in dit boek, waarin ze groots droomt en een spreekbeurt houdt over haar grotere maatje, de anaconda. Ook tal van andere dieren passeren de revue in een reeks leerzame en hilarische spreekbeurten: de poetsvis heeft het over de haai, de kerkuil over de Tasmaanse duivel, het wandelend blad heeft het over de zeeanemoon. Dit dierencollectief was goed voor een bekroning met de Woutertje Pieterse Prijs.

Querido, 120 blz., 9+

Misjka Edward van de Vendel en Anoush Elman

Ook de winnaar van de Boonprijs voor Jeugdliteratuur geeft een glansrol aan een dier: Misjka is een wit konijn dat algauw een rol krijgt als troostdier en onmisbare vriend van Roya, haar broers en haar ouders, die na hun vlucht uit Afghanistan en jarenlang zwerven van het ene naar het andere asielcentrum eindelijk thuisgekomen zijn.

Querido, 150 blz., 9+

De terugstromende rivier Jean-Claude Mourlevat

De Franse schrijver Jean-Claude Mourlevat kreeg in 2021 de prestigieuze Astrid Lindgren Memorial Award. Hij staat bekend als een hedendaagse sprookjesverteller. De terugstromende rivier gaat over de avonturen van de 13-jarige Tomek die in zijn kruidenierswinkeltje verliefd wordt op de 12-jarige Hannah. Zij is op zoek naar water uit de terugstromende rivier de Qjar. Wie daarvan drinkt wordt onsterfelijk. Ze hoopt er haar zieke vinkje mee te redden. Tomek verkoopt zijn handeltje en gaat op zoek naar de Qjar.

Querido, 160 blz., 10+

Dat bedoel ik, zei de zalm Joke van Leeuwen

Een pluisje landt op een glimmende kampioensbeker. De kampioen laat daarop zijn trofee in het water vallen, hij zinkt tot de bodem – een vreemd ding dat de aandacht trekt van een voorbijzwemmende zalm. Een filosofisch boek waarin Joke van Leeuwen de lezer speels en ontregelend aan het denken zet over de relatie tussen mensen, dieren en dingen, zoals alleen zij dat kan.

Querido, 104 blz., 10+

Juniper, de zingende eenhoorn Henry Lloyd

De eenhoorn Juniper is gek op zingen en vindt zichzelf de beste zanger van het Doolwoud. Maar de andere bewoners van het bos denken daar heel anders over. Teleurgesteld in zijn vrienden loopt Juniper weg. Hij belandt in een geheimzinnig doolhof dat hem in de mensenwereld brengt. En wat doen die als ze een eenhoorn zien? Ze zetten hem te kijk in een dierentuin. Hoe moet dat aflopen? Alweer een heerlijk sprookjesboek van Henry Lloyd, alias Daan Remmerts de Vries.

Querido, 304 blz. 10+