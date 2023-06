De regenboogtrein voelt aan als een erg goedkope reclamestunt in een eenzijdig inclusieverhaal, ondervindt Stef Geeraerts.

Beeld je even in. Antwerpen, donderdag 16 mei. Op het perron vertrekt een trein in alle kleuren van de regenboog. ‘Trainbow’ staat erop. Als rolstoelgebruiker hoor ik blijkbaar niet thuis in het inclusieverhaal ...