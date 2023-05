Regering-De Croo legt detachering vanuit Bpost aan banden

Kabinetsmedewerkers die door Bpost betaald worden: de praktijk behoort straks tot het verleden. Er komt een verbod op detacheringen vanuit beursgenoteerde overheidsbedrijven.

Vrijdag trekt de federale regering voor een deel een streep – eerder een streepje – door de praktijk van de detachering naar kabinetten. Een Koninklijk Besluit ligt klaar dat de detachering verbiedt vanuit autonome overheidsbedrijven die beursgenoteerd zijn. Dat meldt Le Soir en het nieuws is bevestigd aan De Standaard.

Concreet viseert het besluit op die manier alleen Bpost en Proximus. In die gevallen stond de detachering naar de toezichthoudende overheid en aandeelhouder op gespannen voet met de regels van good governance en de belangen van de andere, private aandeelhouders. Dat was duidelijk geworden door de aanwezigheid van twee, door Bpost betaalde, medewerkers naar het kabinet van minister van Overheidsbedrijven, Petra De Sutter (Groen). Die medewerkers werden eerst op de payroll van het kabinet gezet, maar vervolgens toch teruggestuurd naar Bpost.

Gros detacheringen blijft ongemoeid

Het nakende verbod verandert niets aan alle andere detacheringen die meer de helft van het 800-koppige kabinetspersoneel uitmaken. Die komen immers vooral uit de overheidsadministratie of uit niet-beursgenoteerde overheidsbedrijven zoals de NMBS of Infrabel. Ook over het nut of de wenselijkheid van die detachering wordt gedebatteerd. Onder meer Open VLD, de partij van premier Alexander De Croo, wil af van de grote kabinetten die op hun beurt talent weghalen bij de administraties. Maar aan die praktijk verandert dus tot nader orde niets.

Lees ook