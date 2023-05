Frauderende Silicon Valley-ster Elizabeth Holmes in de cel

Vijf jaar na de ondergang van haar start-up Theranos, moet oprichtster Elizabeth Holmes naar de gevangenis in Texas. Ze lichtte klanten en beleggers op voor honderden miljoenen dollar.

Na een paar maanden uitstel door haar tweede zwangerschap, meldde Elizabeth Holmes zich dinsdag bij de gevangenis in Texas, waar ze haar straf van elf jaar en drie maanden zal uitzitten. Het staat in schril contrast met het leven dat ze leidde als jongste vrouwelijke selfmade miljardair.

In 2003 waagde de toen 19-jarige Holmes de sprong: ze stopte haar opleiding elektro- en chemische techniek aan Stanford en smeet zich vol op haar start-up Theranos. Ze beweerde met slechts een paar druppels bloed honderden ziektes, waaronder diabetes en kanker, te kunnen detecteren. Met vervalste farmaceutische rapporten en de belofte van revolutionaire technologie verleidde ze investeerders zoals Rupert Murdoch en voormalig Amerikaans buitenlandminister Henry Kissinger. Het werkte: ze haalde 950 miljoen dollar op en werd de vrouwelijke Steve Jobs genoemd. Op het hoogtepunt werd Theranos geschat op 9 miljard dollar, maar de resultaten bleven uit. In 2015 legde The Wall Street Journal bloot dat de technologie niet bestond en in 2018 ging het bedrijf failliet. Hetzelfde jaar nog werden Holmes en haar zakenpartner en ex-geliefde Ramesh Balwani voor de rechtbank gedaagd.

‘Ik gaf alles wat ik had om ons bedrijf op te bouwen en te redden’, zei ze voor de uitspraak van haar straf. De personencultus rond Holmes die met haar credo van ‘hard werken voor het gemeenschappelijk welzijn’ de waarde van haar bedrijf de lucht in gestuwd had, was tegen die tijd al compleet doorbroken. Na vertragingen door corona en de zwangerschap van haar tweede kind, werd ze negentien jaar na de oprichting van haar start-up ook veroordeeld voor fraude.

Fake it, till you make it

Balwani zit ondertussen al achter de tralies en kreeg een straf van bijna dertien jaar. Zij kon het begin van haar straf nog even vertragen door haar zwangerschap, maar niet zoveel als ze gehoopt had. Haar vraag om de uitspraak in beroep thuis af te wachten werd eveneens afgewezen. Daarnaast verplicht de rechter hen ook om zo’n 542 miljoen dollar terug te betalen aan investeerders, maar het is nog niet zeker of Holmes dat zal kunnen betalen. Naar eigen zeggen heeft ze bijna niets meer.

De veroordeling en de straf moeten een voorbeeld stellen voor het Silicon Valley dat al langer vaak soepel met ethische regels omsprong. Het zou nieuwe start-ups die revolutionaire technologieën beloven moeten afschrikken om ook het fake it till you make it-pad te kiezen.

