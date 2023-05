Amerikaanse eigenaar RWDM zet ceo Thierry Dailly op straat

Het rommelt bij RWDM. De club promoveerde net naar de Jupiler Pro League, maar nu moet ceo Thierry Dailly vertrekken. De Amerikaanse eigenaar John Textor zet hem op straat. Er heerst al een tijd spanning tussen de twee over allerlei thema’s.

Het vertrek van Dailly zal wel een klap zijn voor de fans. Thierry Dailly was de man die RWDM reanimeerde toen de club op sterven na dood was. Dailly bezit twintig procent van de aandelen in de club, maar zal dus niet meer actief zijn in het dagelijks bestuur. Het is afwachten wat er met die aandelen gebeurt.

