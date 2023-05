De zus van Olivier Vandecasteele kon haar broer vrijdagavond weer in de armen sluiten nadat hij vijftien maanden lang vast had gezeten in een Iraanse cel. Nathalie Vandecasteele getuigt voor het eerst over het weerzien in ‘Terzake’ op Canvas: ‘Dit is het einde van een nachtmerrie.’

Na 455 dagen was het een emotioneel weerzien vrijdagavond op de luchthaven van Melsbroek. ‘We hebben de laatste tijd zoveel ups en downs gekend dat het moeilijk was om te beseffen dat hij plots weer in onze armen was’, zegt Vandecasteele. ‘Dit is het einde van een nachtmerrie.’

De ruildeal werd in het grootste geheim voorbereid. Vandecasteele wist pas vrijdagochtend, enkele uren voor de vrijlating van haar broer, dat hij weer zou thuiskomen. ‘Je hebt daar zo lang van gedroomd en het kwam maar niet. De stress was enorm moeilijk om te dragen, maar we zijn er uiteindelijk toch geraakt.’

‘Hoe ik het heb volgehouden? Dankzij de steun van iedereen. Van mijn familie, van vrienden van Olivier, van onze eigen vrienden...’, vertelt Vandecasteele. ‘Mijn man en kinderen hebben veel moeten laten omdat ik er onvoldoende kon zijn als mama en echtgenote. Maar we hebben het volgehouden. De liefde komt altijd bovendrijven.’

Zijn tijd in een Iraanse isolatiecel heeft een enorme impact gehad op Olivier Vandecasteele. Fysiek stelt hij het al bij al goed. Maar mentaal moet hij nog heel wat verwerken, zegt Nathalie. ‘Hij heeft nog niet veel verteld over zijn eigen ervaringen. Hij zal eerst moeten begrijpen wat er allemaal gebeurd is vooraleer hij daarmee naar buiten kan treden.’

Olivier Vandecasteele werd na zijn vrijlating innig ontvangen door familie en vrienden.

Compromis à la belge

Ook Olivier Van Steirtegem, een van Oliviers beste vrienden, is enorm opgelucht. ‘Het was een droomvrijdag. Je ziet dat vliegtuig opengaan, hem stap voor stap buitenkomen en in de armen van zijn moeder lopen. Dat is een heel emotioneel moment.’

Vanuit verschillende hoeken klinkt er kritiek op de manier waarop de vrijlating van Vandecasteele tot stand werd gebracht. Hij werd geruild voor de veroordeelde terrorist Assadolah Assadi. Maar volgens Van Steirtegem is dat niet terecht: ‘Assadi zou normaal nog enkele maanden moeten vastzitten. We hebben hem nu een beetje vroeger vrijgelaten om Olivier zijn leven te redden. Zo simpel is het.’ Hij noemt het een compromis à la belge.

‘Welke les ik uit dit verhaal trek? Dat je moet blijven vechten. Iedereen zei dat het gedaan was, dat het nooit zou lukken. Maar we hebben bewezen dat het toch kan. Het is een Hollywood-einde.’

De Iraanse terrorist Assadollah Assadi, die geruild werd met Olivier Vandecasteele, werd feestelijk onthaald in Teheran.

