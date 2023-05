Van zonnebril tot immunotherapie: dit kunt u doen tegen hooikoorts

De graspollenconcentraties zijn de afgelopen dagen toegenomen en de kritische drempelwaarde van 50 stuifmeelkorrels per kubieke meter lucht is overschreden. Het graspollenseizoen is daarmee officieel begonnen. Dit kunt u als hooikoortslijder om het ongemak tot een minimum te beperken.

Het graspollenseizoen is niet alleen het seizoen dat de meeste hooikoortspatiënten treft. Het is ook het langste seizoen, van mei tot juli, met een bijzonder intense periode in de maand juni. Dat is het gevolg van de opeenvolgende bloei van meer dan honderd soorten die samen de grassenfamilie vormen. Die lange periode betekent veel ongemak voor mensen met een allergie.

Naar schatting ondervindt minstens een op de zes personen in België allergische symptomen bij blootstelling aan grassenstuifmeel. Pollenallergie is een chronische seizoensziekte waarvan rhinitis de meest voorkomende vorm is en astma de ernstigste. De typische symptomen van een stuifmeelallergie zijn: prikkende, jeukende, tranende en rode ogen, niesbuien, verstopte neus, verstopte sinussen, lopende neus, ademhalingsproblemen, verlies van smaak- en reukzin en jeuk achterin de mond of in de keel. Wat kunt u doen om de hooikoortssymptomen te beperken?

• Hou uw ramen – zowel thuis als in de auto – gesloten tussen 10 en 18 uur. Dan zijn de stuifmeelconcentraties het hoogst. Probeer tijdens die uren ook zo veel mogelijk activiteiten in openlucht te vermijden, en plan uw sportieve inspanningen ’s ochtends vroeg of ’s avonds laat.

• Als u dan toch buiten gaat, zet een zonnebril op die uw ogen zo veel mogelijk afdekt. Daardoor komt het oogslijmvlies minder met de pollen in contact. Een masker helpt dan weer om pollen weg te houden van het neusslijmvlies.

• Na thuiskomst is het zaak de pollen weg te wassen. Neem een douche, was uw haar en doe andere kleren aan. Ververs uw kussensloop regelmatig en was ook uw stoffen zakdoeken na elke snuitbeurt. Ook daarin blijven namelijk pollen hangen. Een alternatief zijn papieren exemplaren.

• Zet geen verse bloemen in huis. Hang uw was niet te drogen in de tuin. Als u te kampen hebt met een graspollenallergie, maait u die tuin best niet zelf, en blijft u ook beter weg van andermans gemaai.

• Rook niet in huis. Sigarettenrook irriteert namelijk ook de luchtwegen, ogen, keel en neus en verergert zo de klachten die door hooikoorts worden veroorzaakt.

• Wie regelmatig last heeft van pollenallergie, kan die – in samenspraak met de huisarts – behandelen met medicatie. Die bestaat in de vorm van neusverstuivers, pilletjes en voor patiënten met astma-achtige klachten ook puffers. Als u de hele zomer door last hebt van hooikoorts, kan u best enkele weken voor het begin van het seizoen al beginnen met een behandeling.

• Preventief helpt het ook om de neus te spoelen met een fysiologische zoutoplossing. Daardoor worden niet alleen de pollen weggespoeld, het neemt ook de ontstekingsstoffen weg, waardoor patiënten minder klachten hebben.

• Wie erg veel last heeft van hooikoorts, kan kiezen voor een immunotherapie om van het euvel verlost te geraken. Daarbij worden met inspuitingen of met druppels of pilletjes allergenen in steeds hogere concentraties toegediend om zo de allergie te verminderen. Meer dan 80 procent van de mensen die behandeld wordt, merkt na een jaar beterschap, maar een behandeling van drie tot vijf jaar wordt aangeraden om tien tot vijftien jaar klachtenvrij te zijn. De therapie kost wel makkelijk 500 euro per jaar en wordt niet terugbetaald.

