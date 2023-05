Brand Hoge Venen woedt nog steeds, inspectievlucht moet uitmaken of internationale hulp nodig is

De brand die maandag in de Hoge Venen uitbrak, is nog niet geblust. Woensdagochtend vindt een inspectie vanuit de lucht plaats om te bepalen of meer gespecialiseerde internationale hulp nodig is.

Dinsdagavond kondigde gouverneur van Luik Hervé Jamar samen met Claudia Niessen, de burgemeester van Eupen, het provinciaal rampenplan af. Daardoor kunnen de hulpdiensten makkelijker een beroep doen op buitenlandse hulp. Woensdagochtend zal een inspectie vanuit de lucht plaatsvinden om een gedetailleerde situatieschets te maken. Op basis daarvan wordt bepaald of gespecialiseerde luchtsteun uit Nederland of Duitsland ingeroepen moet worden.

Duitse en Belgische brandweerlui blussen al sinds maandagavond, maar ze ondervonden meer moeilijkheden dan initieel gedacht. In de loop van dinsdagmiddag leek het vuur onder controle, maar toen wisselde de wind van richting, waardoor het vuur opnieuw opflakkerde. Op dinsdagavond is de wind wel gaan liggen. Voorlopig lijkt de situatie dus weer onder controle.

Onvoldoende middelen

Toch hebben de hulpdiensten onvoldoende middelen om het vuur te doven. Er is maar één blushelikopter ter beschikking en het is lastig voor brandweerwagens om te manoeuvreren in het gebied. Ook het water moet door vrachtwagens aangebracht worden van een paar kilometer verder, wat het blussen bemoeilijkt.

Al minstens 170 hectare werd door het vuur aangetast sinds de brand in de Hoge Venen ontstond. Bepaalde zones werden ook al preventief besproeid om te voorkomen dat het vuur zou uitbreiden naar gebieden met hoge biodiversiteit. Waarschijnlijk is de brand ontstaan door een menselijke oorzaak.

Lees ook