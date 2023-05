Consultancykosten blijven Vlaamse regering achtervolgen en ook voor de Russen komt de oorlog almaar dichterbij

Met dit overzicht bent u snel mee met de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag.

1. Consultancykosten blijven Vlaamse regering achtervolgen

Hoeveel besteedde de Vlaamse overheid nu aan consultants? In een week tijd ging het van 1,5 miljard euro over 640 miljoen naar 220 miljoen euro. Niemand lijkt het precieze bedrag te weten, zelfs de minister van Begroting niet. Lees meer

2. Boerenbond stapt naar Raad van State tegen stikstofakkoord

De belangenorganisatie Boerenbond vraagt de vernietiging van het Vlaamse stikstofakkoord zolang er geen extra ­versoepelingen komen. ‘We hadden zestig ­dagen om een klacht in te dienen en die termijn is bijna verstreken’, verklaart de woordvoerster van de Boerenbond de timing van de plotse juridische demarche. Lees meer

3. Noord-Koreaanse raket met militaire satelliet in zee neergestort

Noord-Korea heeft woensdagnacht een raket afgevuurd die een militaire verkenningssatelliet moet lanceren, zo meldt het Zuid-Koreaanse leger. Noord-Korea bevestigde nadien dat de raket ‘in de zee is gestort’. Lees meer

4. Groen wil meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in politiek

Groen en Ecolo dienen een wetsvoorstel in om het ‘rechtsvacuüm’ rond grensoverschrijdend gedrag onder en door politici aan te pakken. Op dit moment staat hun statuut meldingen over problematisch gedrag in de weg. Lees meer

5. Ook voor de Russen komt de oorlog almaar dichterbij

Wie ook verantwoordelijk is voor de droneaanval op residentiële wijken in Moskou, de aanval is zorgwekkend. De oorlog dijt langzaam uit naar Rusland. Lees meer