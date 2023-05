Koninklijke verwelkoming

Olivier Vandecasteele, die 455 dagen opgesloten zat in een Iraanse cel, is samen met zijn moeder ontvangen door koning Filip in het Kasteel van Laken. Hij had een halfuur vertraging: ze stonden eerst aan het verkeerde koninklijk paleis, dat van Brussel.

Koning Filip had Vandecasteele uitgenodigd omdat hij hoogstpersoonlijk zijn steun wou uitspreken aan de voormalige hulpverlener bij zijn herstel en re-integratie. Verder wenste de koning zijn waardering uit te spreken aan de familie Vandecasteele voor de manier waarop die met de situatie is omgegaan, klinkt het bij het Paleis. Het onderhoud met de vorst duurde anderhalf uur. Eerder belde koning ­Filip ook al met de sultan van Oman om hem te bedanken voor zijn rol in de vrij­lating van Vandecasteele.