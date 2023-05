Ambtenaren van de stad Gent die een transitieproces doormaken, kunnen binnenkort twintig dagen vrijaf krijgen. ‘Iedereen moet zich veilig en erkend kunnen voelen op het werk.’

Zeg niet meer moederschapsverlof, maar zwangerschapsverlof. Schrap vaderschapsverlof, in ruil voor geboorteverlof. Is het kind al geboren? Dan vraag je vanaf nu ‘bevallingsrust’ aan. Zo staat het in een nieuwe reeks afspraken over het personeelsbeleid van de stad Gent.

Het taalgebruik wordt aangepast om de werking van de stad genderneutraler te ­maken. Een andere opvallende nieuwe regel is dat stadsambtenaren die een transitie doormaken, binnenkort recht hebben op twintig vrije dagen. De vrije dagen dienen bijvoorbeeld voor een gesprek met een psycholoog, fertiliteitsarts, logopedist of dermatoloog.

Ook voor consultaties over chirurgische ingrepen kan er vrijaf gevraagd worden. Voor chirurgische ingrepen niet: die moeten via het gewone ziekteverlof geregeld worden. De stad vraagt wel een attest van de zorgverlener als bewijs. En als een afspraak buiten de kantooruren plaatsvindt, dan mag het verlof niet gebruikt worden. De twintig dagen kunnen gelden over de hele loop van de transitie van de ambtenaar in kwestie.

Gent telt zo’n 7.000 ambtenaren in Gent, van wie 125 zich in een anonieme bevraging identificeerden als lgbti. ‘Iedereen moet zich veilig en erkend kunnen voelen op het werk’, zegt Hafsa El-Bazioui (Groen), Gents schepen van Personeel. ‘Deze acties dragen daartoe bij.’

Ontzorgen

Zijn de twintig ‘extra’ verlofdagen geen discriminatie­ voor wie niet transgender is? ‘Neen, dit is gewoon inclusief personeels­beleid’, zegt El-Bazioui. ‘Deze personen krijgen geen extra rechten, maar wel ondersteuning. We ontzorgen hen op deze manier tijdens hun transitie.’

‘Een genderidentiteit is geen keuze. Voor trans en genderdiverse mensen is een transitie vaak noodzakelijk en we willen daar een open en inclusief beleid rond voeren. De doelstelling is een meer open organisatiecultuur, voor alle vormen van diversiteit en dus ook deze medewerkers.’

De stad Gent ijvert al langer voor grotere gendergelijkheid en genderneutraliteit. Als de regenboogvlag wappert aan het stadhuis, hangt daar steevast een ‘interseksevlag’ naast. Elke vacature bij de stad is al jaren voor een m/v/x.

Nieuwe publieke toiletten in Gent zijn sinds enkele jaren ook standaard genderneutraal. En krijg je een officiële e-mail van een bepaalde schepen, dan staat daar steevast bij welke voornaamwoorden op die persoon van toepassing zijn (bijvoorbeeld hij/zijn of zij/haar).

Volgens El-Bazioui moet er op de werkvloer ook gesproken kunnen worden over genderkwesties. ‘Als er vragen zijn, dan gaan we daarover in gesprek. We gaan bijvoorbeeld nooit zomaar genderinclusief sanitair installeren zonder daar vooraf over te praten met alle collega’s. Zowel zij die ervoor zijn, als collega’s die er vragen over hebben.’

