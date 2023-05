Met schaamteloos antivoetbal de finale gehaald, in een seizoen waarin hij en zijn bank al dertien rode kaarten kregen: José Mourinho (60) kan AS Roma vanavond in de Europa League-finale tegen Sevilla naar een tweede Europese beker in twee jaar tijd leiden.

De halve finale was niet om aan te zien. AS Roma, dat geen van zijn laatste zeven competitiematchen heeft kunnen winnen, had minder dan dertig procent balbezit. Schoot maar één keer op doel. Liefst veertien ...