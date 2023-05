De belangenorganisatie Boerenbond vraagt de vernietiging van het Vlaamse stikstofakkoord zolang er geen extra ­versoepelingen komen.

Het Vlaamse stikstofakkoord ­dateert van 10 maart en werd op 4 april 2023 ­gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. ‘We hadden zestig ­dagen om een klacht in te dienen en die termijn is bijna verstreken ...