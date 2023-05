Het Belgische beursgenoteerde geneesmiddelenbedrijf UCB staat al enkele dagen onder druk op de beurs omdat beleggers vrezen voor nieuw uitstel van de lancering van een voor het bedrijf ­cruciaal geneesmiddel op de Amerikaanse markt. Het gaat om Bimzelx, een kandidaat-psoriasismedicijn, dat groen licht moet krijgen van de farmawaakhond FDA. Die liet recent al weten ­opmerkingen te hebben over het productieproces. Het is nu voor UCB bang afwachten of de FDA genoegen neemt met beperkte bijsturingen of niet. In dat laatste geval kan de lancering van Bimzelx een jaar vertraging oplopen tot medio volgend jaar, waardoor de waarde van het medicijn onder druk zou komen. Nieuw uitstel zou de marktpositie van alter­natieve geneesmiddelen ver­stevigen.