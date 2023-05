Mensapen op groentedieet

De mensapen in de Antwerpse Zoo en Plancken­dael staan sinds kort op groente­dieet. In plaats van 2 kilogram fruit per dag krijgt elk dier nog maar twee stukken fruit. ‘Het fruit dat we hier kopen, verschilt erg van de vruchten die de dieren in de natuur vinden en eten’, legt dieren­nutritioniste Roxanne Van Riemsdijk uit. ‘Gecultiveerd fruit bevat veel meer suikers en veel ­minder vezels dan natuurlijk fruit.’

Tot voor kort waren enkele chimpansees obees. ‘Vroeger ­waren er ook veel meer strubbelingen om het voedsel’, zegt ­wetenschapster Nicky Staes. ‘Door hen bladgroenten te geven, krijgen ze een grotere hoeveelheid die gezonder en meer ­uitgebalanceerd is. Sindsdien zien we dat ze rustiger, actiever en minder nerveus zijn.’ Hun activiteit gaat omhoog, ze vlooien meer en hun agressie verlaagt. Ook het stresskrabben zien we opvallend minder.’ Door een zevendagensysteem krijgen de dieren 28 soorten groenten per week: elke dag vier verschillende en dus pas na zeven dagen weer ­hetzelfde.