In Wenen is acteur Peter Simonischek overleden. Simonischek was bij het internationale publiek vooral bekend van zijn rol in de tragikomische arthousehit Toni Erdmann uit 2016.

Peter Simonischek was in de eerste plaats een gerespecteerd theateracteur. Hij stond regelmatig op de planken met het Burgtheater, het nationale Oostenrijkse gezelschap in Wenen. Meer dan eens was hij ...