Wordt de titel van Nationaal Park een lege doos of een dwangbuis? De discussies binnen de Vlaamse regering voeden in ieder geval het wantrouwen op het terrein.

Op zich lijkt het een dossier waar snel consensus over te vinden moet zijn. Vier op de vijf Vlamingen steunen immers de ontwikkeling van Nationale Parken in Vlaanderen. Of dat leerde toch een bevraging ...