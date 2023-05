Wie ook verantwoordelijk is voor de droneaanval op residentiële wijken in Moskou, de aanval is zorgwekkend. De oorlog dijt langzaam uit naar Rusland.

Neen, grote schade hebben de drones die dinsdagochtend boven Moskou werden neergeschoten niet aangericht. In vergelijking met wat er in Kiev gebeurt, is het zelfs verwaarloosbaar. Drie ­appartementsgebouwen ...