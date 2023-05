Galatasaray kampioen van Turkije: Dries Mertens wint zijn eerste landstitel

Dries Mertens (36) heeft in zijn eerste seizoen bij Galatasaray gedaan wat hem niet lukte in negen jaar Napoli: landskampioen worden.

Afgelopen zomer nam Dries Mertens, na negen jaren, afscheid van het Italiaanse Napoli. En dat zonder een landstitel te winnen. De Scudetto lag een paar keer binnen handbereik, maar de Coppa Italia bleek daar het hoogst haalbare.

Het lukte Mertens in zijn carrière nog nooit om landskampioen te worden, tot dinsdagavond. In zijn eerste seizoen bij het Turkse Galatasaray is de topscorer aller tijden van Napoli er eindelijk in geslaagd een landstitel te winnen. Galatasaray ging met 1-4 winnen op het veld van middenmotor Ankaragücü. De geel-roden kronen zich daarmee voor de 23ste keer in de clubgeschiedenis tot kampioen van Turkije. Volgende week staat nog de derby tegen het Fenerbahçe van Michy Batshuayi op het programma, de tweede in de stand, maar de voorsprong is niet meer te overbruggen.

De statistieken van Mertens –?zes doelpunten in de competitie en eentje in de beker –?mogen dan niet zo indrukwekkend zijn als die bij Napoli, de 36-jarige spits heeft wel degelijk een belangrijk aandeel in de landstitel van Galatasaray.

Na een goed eerste seizoen bij de Turkse traditieclub lijkt de toekomst van Mertens ook volgend jaar in Istanbul te liggen. Volgens verschillende berichten zou onze landgenoot zijn handtekening hebben gezet onder een contract tot 2024. Momenteel is het wel nog wachten op de officiële aankondiging van het verlengde verblijf van Mertens in Turkije.

