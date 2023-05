Concurrentie voor krantencontract Bpost

Het bedrijf PPP, dat kranten verdeelt in enkele steden, maakt zich sterk dat het mee zal dingen naar de krantenconcessie voor de periode 2024-2028. Tegen 8 juni, de deadline voor de kandidatuurstelling, zou het een offerte indienen. Dat is opmerkelijk, omdat PPP zich in 2021 nog teruggetrokken had – volgens PPP zelf omdat het lastenboek toen te veel op maat van Bpost geschreven was.

Ceo Michel D’Alessandro zei aan de website Business AM dat het huidige lastenboek wel haalbaar is voor zijn bedrijf. Het nieuwe lastenboek kwam er nadat de regering eind vorig jaar besloten had om de jaarlijkse subsidie met 50 miljoen te verminderen, tot 125 miljoen.

In het verleden waren er al regelmatig vragen over de kwaliteit van de dienstverlening van PPP. De uitdaging is om voldoende mensen te vinden die ’s zaterdags kranten willen bezorgen. De papieren krant blijft populair in het weekend, maar tijdens de week lezen steeds meer mensen de krant digitaal.

Bpost lijkt zich geen grote zorgen te maken, want het sloot zopas een cao af die jobbehoud tot eind 2024 belooft. Er is ook voorzien in een bonus in functie van de resultaten. De directeur van Bpost ­België, Jos Donvil, zei recent dat de groei van de pakjesactiviteiten de daling van de brievenpost niet meer compenseert. Bpost moet bijkomende inkomstenbronnen zoeken, zei hij.